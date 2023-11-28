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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير بشرية.. المخابرات الأمريكية تعثر على 9 مركبات فضائية |تفاصيل

المخابرات الأمريكية
المخابرات الأمريكية تعثر علي 9 مركبات فضائية

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تمكنت من استعادة ما لا يقل عن تسع مركبات يحتمل أن تكون فضائية، اثنتين منها سليمتين تماما.

وأفادت تقارير بأن مكتباً “سرياً” تابعاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عثر على تسع “مركبات غير بشرية”.

وأخبرت المصادر، التي من المفترض أنها اطلعت على العمليات السرية للغاية، للصحيفة البريطانية، أن اللاعب الرئيسي في عمليات الاسترجاع هو مكتب الوصول العالمي (OGA)، وهو فرع من مديرية العلوم والتكنولوجيا التابعة لوكالة المخابرات المركزية والذي تم تأسيسه في عام 2003.

وقال أحد المصادر لصحيفة “ديلي ميل”: “هناك ما لا يقل عن تسع مركبات اثنتين منها سليمتين تماما”.

وأضاف المصدر أن وكالة المخابرات المركزية لديها نظام للكشف عن الأجسام الطائرة المجهولة (UFO) “بينما لا تزال مخفية” وتساعد الوحدات العسكرية الأمريكية الخاصة على إنقاذ الحطام في حالة هبوط “مركبة غير بشرية” أو تحطمها أو إسقاطها.

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ووصف مصدر آخر مجهول دور مكتب الوصول العالمي (OGA) بأنه ييسر على العملاء الأمريكيين الوصول إلى المناطق التي لا يسمح لهم بها عادة.

وقال المصدر الثاني: “إنهم أذكياء للغاية في قدرتهم على الوصول إلى أي مكان في العالم يريدونه”.

المخابرات الأمريكية الاستخبارات المركزية الأمريكية مركبات فضائية

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