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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمود فوزي: أجهزة الدولة تتعامل بشكل متكافئ مع مرشحي الانتخابات الرئاسية

محمود فوزي
محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة حريصة على الابتعاد عن أجهزة الدولة، موضحًا: "نرى أن هناك تغطية وتعامل متكافئ بين مرشحنا وباقي المرشحين، ولا نقترب من أجهزة الدولة ولا نتعامل مع أجهزة الدولة".

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وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مؤتمرات الحملة كلها مؤتمرات شعبية ومن القيادات المحلية والقيادات الطبيعية، مواصلا: "هذا هو الدستور والقانون ونحن حريصون على تطبيقهما". 

وحول التعامل مع سقف الإنفاق الانتخابي، قال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن هذا السقف يحتاج إلى مراجعة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان أحد توصيات الحوار الوطني، ولكن يتم التعامل مع الوضع الحالي. 

وواصل: "القانون يقول إن سقف الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى أو قبل جولة الإعادة 20 مليون جنيه، والقانون رسم بعض الإجراءات الدقيقة التي تضمن أن تكون هناك رقابة شديدة من الهيئة الوطنية للانتخابات على الدعاية الانتخابية فقالت إنه لا يجوز الإنفاق على الدعاية الانتخابية إلا من حساب يتم فتحه بمعرفته".

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