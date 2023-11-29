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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصلاة في كل مكان.. هنا أرض السلام بسانت كاترين للتعايش بين المصريين جميعًا|شاهد

الصلاة امام دير سانت
الصلاة امام دير سانت كاترين

يعيش سكان سانت كاترين في سلام وتعايش مع رهبان دير سانت كاترين منذ مئات السنين كلٌ يؤدي صلواته في مكان واحد فيصلي العاملون في دير سانت كاترين في مكان داخل الدير وخارجه كما يوجد داخل الدير المسجد الفاطمي .

ويؤدي الرهبان صلواتهم في الكنيسة وفي الأديرة الصغيرة بكل حرية وسلام.
يقول رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين: إنه في داخل دير سانت كاترين الجميع هنا يصلون معًا البدو المسلمون الذين يقومون بخدمة الدير يصلون ويتلون القرآن الكريم في كل مكان ويتعايشون بالود والمحبة مع الرهبان، مشيرًا إلى أن أرض سانت كاترين أرض السلام .
الشيخ سيد أبو مطر الذي التقطت له تلك الصورة وهو يصلي يؤدي صلواته يوميًا علي صخرة أمام دير سانت كاترين ويمارس عمله في الدير.. 

ويقول العم سيد أبو مطر: الدين لله والوطن للجميع والعمل عبادة، مشيرا إلي أن الصلاة في توقيتها تجعل الإنسان يلتزم في عمله .
و يقوم بدو الجبالية المسلمون بسانت كاترين منذ مئات السنين بخدمة دير سانت كاترين وتولي جميع أعماله فهم الذين يحرسون الدير ويزرعون الحدائق و يجنون ثمار الزيتون ويعصرون زيته.
 

الصلاة امام الدير

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دير سانت

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جنوب سيناء سانت كاترين الصلاة أرض السلام دير سانت كاترين

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