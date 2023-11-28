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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بميناء العريش.. حاملة المروحيات الفرنسية تستقبل الدفعة الأولى من مصابي غزة

صدى البلد

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء أن حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" استقبلت أوائل الجرحى من قطاع غزة، في ميناء العريش.

وأوضح الوزير الفرنسي، أنه "تم استقبال أوائل المرضى ممن هم في حالة طارئة نسبيا على متن السفينة"، مشيرا إلى أن "أعداد المصابين سترتفع تدريجيا"، مرحبا بكون فرنسا "أول قوة غربية تنشر وسائل رعاية على مقربة من قطاع غزة"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

ولفت وزير الجيوش الفرنسي إلى أن "البنية الاستشفائية للسفينة التي رست الإثنين تضم غرفتي عمليات و40 سريرا وأكثر من 80 ممرضا، وماسحات ضوئية ومختبرات تحاليل"، موضحا أن "فرنسا نقلت بالفعل أكثر من مئة طن من الشحنات الإنسانية منذ بداية الحرب، بما في ذلك بواسطة طائرات عسكرية".

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