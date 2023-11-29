حسام غالي يكشف كواليس أزمته مع كوبر وعدم مشاركته في مونديال 2018

كشف حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، عن سبب أزمته في هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر وقرار استبعاده عن صفوف الفراعنة.

وقال غالي خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج الهدف عبر قناة أون تايم سبورتس ، أنه لم يفتعل أزمة وأثناء تواجده في معسكر المنتخب ، دافع عن لاعبي الأهلي في موقف معين.

وأشار إلى أن المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي السابق ، تحدث معه حينها وحدد موعد مع كوبر وأبلغه باجتماع في مقر مكتبه ، وعندما توجه لمقر الاجتماع ، لم يجد أحد ، واتصل هاتفيا بطاهر ، فأبلغه أنه في مكتبه بشيراتون وليس في النادي الأهلي

وأضاف ، أنه لم يستطع الذهاب لشيراتون لأنه كان لديه تدريب مع الفريق وعقب المران توجه لمعسكر المباراة ، مما جعل كوبر يظن أنه تعمد عدم الحضور فتقامت الأزمة وتم استبعاده من المشاركة في مونديال 2018.