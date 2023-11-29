تعليق مثير من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الأهلي مع سموحة

علق الاعلامي مهيب عبد الهادي علي تعادل الاهلي مع سموحة في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: الاهلي يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد مع سموحة 0/0 ... رايك في اداء الاهلي.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

لم تشهد المباراة فرصًا حقيقية للتهديف، بعدما تمكن سموحة من غلق كل الطرق المؤدية للمرمى سواء من العمق أو الأطراف، وسط عدم توفيق في اللمسة الأخيرة من جانب لاعبي الأهلي، ومحاولات مستمرة لم يكتب لها النجاح ولم تصل للنهاية السعيدة.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.