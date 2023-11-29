عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسائل عنيفة من سيف زاهر لثنائي الأهلي عقب التعادل مع سموحة

صدى البلد

علق الإعلامي سيف زاهر على تعادل الأهلي مع سموحة  خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج “ملعب أون” على قناة ” أون تايم سبورت”.

و قال سيف زاهر : "أداء غير مقنع للجماهير.. ولقطتك يا عبد المنعم ماتنفعش انت مش مركز✋.. ويا شناوي خلي بالك".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

 

لم تشهد المباراة فرصًا حقيقية للتهديف، بعدما تمكن سموحة من غلق كل الطرق المؤدية للمرمى سواء من العمق أو الأطراف، وسط عدم توفيق في اللمسة الأخيرة من جانب لاعبي الأهلي، ومحاولات مستمرة لم يكتب لها النجاح ولم تصل للنهاية السعيدة.

 

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.

الإعلامي سيف زاهر تعادل الاهلي و سموحة سموحة ملعب أون تايم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

شبورة كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

اخبار مصر| مدبولي: ضغوط غير مسبوقة على شبكة الكهرباء.. الانتخابات الرئاسية تنطلق بعد غدٍ

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-11-2023 مقابل الجنيه

الخطيب بيفهم كورة.. فرج عامر يفتح النار على كولر ولاعبي الأهلي

دعاء سورة الواقعة المُجرب لفك الكرب وزيادة الرزق ويقضي الحوائج ويمنع الفقر

بدعم يصل لـ140 مليون جنيه|«البحث العلمي»: هذا آخر موعد للتقديم لبرنامج «مشروعي بدايتي»

الاتحاد الدولي للصحفيين: حذف حلقة «في المساء مع قصواء» من فيسبوك تقييد لحرية التعبير|فيديو

باجاني تستبعد إنتاج السيارات الكهربائية مستقبلا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب صادم.. 5 أفيال تدهس سيارة فجأة في ماليزيا

مـ جزرة بحرية.. حكاية رحلة تسببت في إنهاء تجارة العبيد؟

بملابس ملفتة.. هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ