رسائل عنيفة من سيف زاهر لثنائي الأهلي عقب التعادل مع سموحة

علق الإعلامي سيف زاهر على تعادل الأهلي مع سموحة خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج “ملعب أون” على قناة ” أون تايم سبورت”.

و قال سيف زاهر : "أداء غير مقنع للجماهير.. ولقطتك يا عبد المنعم ماتنفعش انت مش مركز✋.. ويا شناوي خلي بالك".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

لم تشهد المباراة فرصًا حقيقية للتهديف، بعدما تمكن سموحة من غلق كل الطرق المؤدية للمرمى سواء من العمق أو الأطراف، وسط عدم توفيق في اللمسة الأخيرة من جانب لاعبي الأهلي، ومحاولات مستمرة لم يكتب لها النجاح ولم تصل للنهاية السعيدة.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.