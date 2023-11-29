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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحركة المدنية وسد النهضة.. فريد زهران: هذا برنامجي الانتخابي وتشكيل الحكومة

فريد زهران المرشح
فريد زهران المرشح الرئاسي

فريد زهران: مواقفي وارائي تؤيد بناء دولة ديمقراطية حديثه
فريد زهران: الحركة المدنية شهدت خلافات حول الدفع بمرشح محدد في الانتخابات الرئاسية يمثلها
فريد زهران يكشف عن شخصية رئيس الحكومة حال فوزه بالرئاسة: عندى 10 مرشحين للمنصب
فريد زهران يكشف رؤيته لحل أزمة السد الإثيوبي

 

كشف الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء أمس  الثلاثاء، عم تفاصيل دخوله الانتخابات الرئاسية والبرنامج الانتخابي موقفه من القضايا المختلفة.

 

أكد الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مواقفي وارائي تؤيد بناء دولة ديمقراطية حديثه، مضيفا أن لبيت دعوة تنسيقية شباب الأحزاب لاني مع اي اطار وطني.

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فريد زهران يكشف حلوله لأزمة السد الإثيوبي


وأضاف فريد زهران، أنه لبيت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وشاركنا كحزب في الحوار الوطني وطرحنا رؤيتنا، متابعا أن الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ هى الخامسة في تاريخ مصر.
وتابع أن لا اقاطع اي انتخابات طالما توجد مساحة للمشاركة، مشيرا إلى أنه لي مشوار من المعارضة.
وأشار الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن أشارك في الانتخابات الرئاسية الحالية بصفتي شخصية معارضة.
 

أكد الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحركة المدنية ائتلاقية بين مجموعة من الأحزاب المختلفة.
وأضاف فريد زهران، أنه الحركة المدنية معارضة وتجمع تحت مظلتها مجموعة من الأحزاب، وشهدت خلافات حول الدفع بمرشح محدد في الانتخابات الرئاسية يمثل الحركة.
وتابع انه مهما حدث من شرخ داخل الحركة المدنية سيتم تجاوزه في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الخلافات ليست استراتيجية وليست على قضايا محورية.
يمكن طرح المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للنقاش المجتمعي.

 

كشف المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه يمكنه تقديم علاجات كثيرة لمشكلة الزيادة السكانية تختلف عن تلك التي تقدمها الحكومة الحالية.
وقال فريد زهران ، إنه سيختار شخصية سياسية اقتصادية للحكومة حال فوزه.
وعمن يختاره رئيس الحكومة حال فوزه رئيسا للجمهورية، قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه سيختار شخصية سياسية اقتصادية وهناك 10 أشخاص يصلحون لتولي رئاسة الحكومة حال انتخابه رئيسا للجمهورية.
وأوضح أن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية وهم حكم بين السلطات وليس متحكم فيهم، ويعطي مساحة للحكومة وأعضائها.
وأردف المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه ضد رئيس الجمهورية الذي يغرق نفسه في التفاصيل، بل يجب منح السلطات المختلفة استقلاليتها وحقوقها وحريتها، والرئيس الذي يدخل في كل التفاصيل ينتهي به الأمر لقرار خاطئ. 
ومن ناحية أخرى، أكد أن تمكين المرأة مسألة مهمة وعندما تتم بنجاح مرة تلو الأخرى، يتم تنفيذها فيما بعد دون أن ينتبه لها أحد، وعلى المرأة استغلال فرصة التمكين لتثبيت أركانها وزيادة النسبة ربما لـ 40 %.

 


 

أكد المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية، سيتم تكوين «لوبي مصري» في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن تكوين اللوبي سيساعد على حل واتخاذ العديد من القرارات.

وقال فريد زهران ، إنه ملتزم بكافة الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها الدولة المصرية، وفي حالة تعديل أي معاهدة تكون بناء على رغبة الشعب.

وتابع فريد زهران: متمسك بالحصول على كافة حصتنا من مياه النيل، معقبًا: « لابد من حشد إفريقي وعالمي ودولي لحل الأزمة، نحن نعاني من أزمة في حصة المياه، بسبب زيادة التعداد السكاني».

وأوضح فريد زهران، أن حصول مصر 55 مليار متر مكعب من النيل غير كافية لدولة بحجم مصر، ويجب وضع حلول جديدة للحد من الإسراف المائي، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك نحو 47 مليار متر مكعب من الماء في الري، وفي حالة إذا تم استخدام أساليب حديثة للري سيتم توفير نسبة كبيرة من هذه الحصة المهدرة في الري. 

 

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