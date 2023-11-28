فريد زهران يكشف حلوله لأزمة السد الإثيوبي

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية، سيتم تكوين «لوبي مصري» في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن تكوين اللوبي سيساعد على حل واتخاذ العديد من القرارات.

وقال فريد زهران خلال لقائه خلال مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه ملتزم بكافة الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها الدولة المصرية، وفي حالة تعديل أي معاهدة تكون بناء على رغبة الشعب.

وتابع فريد زهران: متمسك بالحصول على كافة حصتنا من مياه النيل، معقبًا: « لابد من حشد إفريقي وعالمي ودولي لحل الأزمة، نحن نعاني من أزمة في حصة المياه، بسبب زيادة التعداد السكاني».

أوضح فريد زهران، أن حصول مصر 55 مليار متر مكعب من النيل غير كافية لدولة بحجم مصر، ويجب وضع حلول جديدة للحد من الإسراف المائي، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك نحو 47 مليار متر مكعب من الماء في الري، وفي حالة إذا تم استخدام أساليب حديثة للري سيتم توفير نسبة كبيرة من هذه الحصة المهدرة في الري.