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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريد زهران: أنا المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمتلك برنامجا انتخابيا.. فيديو

فريد زهران المرشح
فريد زهران المرشح الرئاسي

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن القضاء على البطالة يبدأ من التعليم الجيد، فعندما يتم تأهيل الطالب خلال المراحل التعليمية المختلفة سيكون بعد التخرج مؤهل لسوق العمل.

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فريد زهران: الإصلاح السياسي يخلق المزيد من الآراء

وقال فريد زهران خلال لقائه خلال مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة تأخرت كثيرا في تنفيذ أو تطوير بعض المشروعات الهامة ، منوهًا إلى أنه يجب تنفيذ المشروعات على عدة سنوات خاصة التي يتم الإنفاق عليها بالدولار.

وتابع: بدون فخر فريد زهران هو المرشح الرئاسي بين المرشحين الرئاسيين الذي قدم برنامج انتخابي، وهو متاح إلكتروني عبر منصة الحزب.

أوضح فريد زهران، أن هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها الصحة والتعليم والصناعة، حيث تبدأ عملية الإصلاح وتنمية المجتمع من خلال وجود تعليم جيد، وصحة مميزة، بالإضافة إلى السعي إلى توطين الصناعة لتقليل الاقتراض. 

 

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