فريد زهران: الإصلاح السياسي يخلق المزيد من الآراء

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه يمكن طرح المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للنقاش المجتمعي حتى يتم الوصول لحلول لها.

وأضاف فريد زهران خلال لقائه خلال مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية ، مشيرا إلى أن قضية الحريات هي القضية الأولى لحل كافة المشكلات، حيث أن حرية الرأي تسمح بتعدد الآراء التي تسمح باختيار الحل الأمثل لكافة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأوضح فريد زهران خلال لقائه خلال مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الإصلاح السياسي سيخلق مزيد من الآراء ويجعل الجميع يشارك في حل المشكلات، لذا بداية حل أي أزمة يبدأ من الإصلاح السياسي.