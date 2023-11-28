عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المرشح الرئاسي فريد زهران: لا أقاطع أي انتخابات طالما توجد مساحة للمشاركة

فريد زهران المرشح
فريد زهران المرشح الرئاسي

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي  الاجتماعي، إن مواقفه وأراءه تصب في بناء دولة ديمقراطية حديثة.

txt

ممثل حملة فريد زهران: مصر تحتاج لبناء علاقات وتحالفات مع دول جديدة


وقال فريد زهران خلال لقائه خلال مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، شاركت في العديد من المواقف التي تؤكد هذه الآراء وتدعم بناء الدولة، أبرزها المشاركة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو واحتجاجات عام 77.
وأضاف فريد زهران، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لبى دعوة تنسيقية شباب الأحزاب لخلق إطار للتوافق والحوار، كما أنه شارك في الحوار الوطني وكان له إسهام ملموس في كافة المقترحات التي تم مشاركتنا فيها.
وتابع المرشح الرئاسي فريد زهران: عندما سنحت الفرصة في الانتخابات الرئاسية الحالية تم تلبية الدعوة والمشاركة، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 هي الخامسة في تاريخ مصر.
وأوضح فريد زهران خلال لقائه خلال مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الحركة المدنية تجمع تحت مظلتها مجموعة من الأحزاب وشهدت خلافات حول الدفع بمرشح محدد يمثل الحركة في الانتخابات الرئاسية.
ولفت، إلى أنه لا يقاطع أي انتخابات طالما توجد مساحة للمشاركة، أنه مهما حدث من شرخ داخل الحركة المدنية سيتم تجاوزه في المرحلة المقبلة . 

فريد زهران 30 يونيو 25 يناير أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الديمقراطي الاجتماعي الرئاسية 2024 الحركة المدنية الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

تحرك عاجل.. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتفقان على تقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي غزة

بيان عاجل من رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بعد تسميم زوجته

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

موضوعات متعلقة

ممثل حملة فريد زهران: مصر تحتاج لبناء علاقات وتحالفات مع دول جديدة

ترشيحاتنا

ماذا بعد الصمت؟.. تفاصيل الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية 2024

تحسينات سلاح الجو.. الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع بالخرطوم وكردفان

شاهد| ماذا فعل لاعبي الأهلي مع مؤمن زكريا خلال لقاء سموحة

بوليتيكو: البنتاجون لا تملك الأموال لدفع تكاليف زيادة قواتها في الشرق الأوسط

القناة الـ 12 العبرية: إسرائيل ترفض صفقة "الكل مقابل الكل" مع حماس

فريد زهران: يمكن طرح المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للنقاش المجتمعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ريم البارودي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

طلعت فنكوش| هل أصبح إهتمام المواطن بتخفيضات الجمعة البيضاء ظاهرة وهمية؟.. والأنترنت البديل!

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكا؟

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بصور لها من طنطا

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ