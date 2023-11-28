المرشح الرئاسي فريد زهران: لا أقاطع أي انتخابات طالما توجد مساحة للمشاركة

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مواقفه وأراءه تصب في بناء دولة ديمقراطية حديثة.



وقال فريد زهران خلال لقائه خلال مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، شاركت في العديد من المواقف التي تؤكد هذه الآراء وتدعم بناء الدولة، أبرزها المشاركة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو واحتجاجات عام 77.

وأضاف فريد زهران، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لبى دعوة تنسيقية شباب الأحزاب لخلق إطار للتوافق والحوار، كما أنه شارك في الحوار الوطني وكان له إسهام ملموس في كافة المقترحات التي تم مشاركتنا فيها.

وتابع المرشح الرئاسي فريد زهران: عندما سنحت الفرصة في الانتخابات الرئاسية الحالية تم تلبية الدعوة والمشاركة، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 هي الخامسة في تاريخ مصر.

وأوضح فريد زهران خلال لقائه خلال مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الحركة المدنية تجمع تحت مظلتها مجموعة من الأحزاب وشهدت خلافات حول الدفع بمرشح محدد يمثل الحركة في الانتخابات الرئاسية.

ولفت، إلى أنه لا يقاطع أي انتخابات طالما توجد مساحة للمشاركة، أنه مهما حدث من شرخ داخل الحركة المدنية سيتم تجاوزه في المرحلة المقبلة .