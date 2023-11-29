سيف زاهر يعلن اسم مدرب الزمالك حتى نهاية الموسم

كشف الإعلامي سيف زاهر عن الاسم الأقرب لتولى القيادة الفنية لنادي الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي.



وقال “سيف زاهر : الأسم صاحب الأسهم العالية لقيادة الزمالك هذا الموسم هو مدرب مصري، وهو معتمد جمال وهو الأقرب لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

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