الاحتلال يتسلم قائمة بأسماء الرهائن المنتظر إطلاق سراحهم اليوم

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت قائمة بأسماء الرهائن المنتظر إطلاق سراحهم اليوم من قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تلقى قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين المقرر أن تطلق حماس سراحهم في وقت لاحق اليوم، وهم المجموعة السادسة من الرهائن التي سيتم الإفراج عنهم كجزء من هدنة مؤقتة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان صادر عنه أنه تم إبلاغ عائلات المدرجين في القائمة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

واليوم هو اليوم الثاني في تمديد وقف إطلاق النار في غزة المقرر أن يتم ليومين. وكجزء من وقف القتال، أطلقت حماس سراح الرهائن الذين احتجزوا خلال الهجوم الموسع في 7 أكتوبر، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبموجب شروط الاتفاق، يمكن تمديد الهدنة لمزيد من الأيام – حتى إجمالي 10 أيام، بما في ذلك الأيام الأربعة الأولى – إذا أطلقت حماس سراح ما لا يقل عن 10 رهائن إضافيين كل يوم، مع قيام إسرائيل بإطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين.

وتوقع مسؤول إسرائيلي، تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين أو ثلاثة بعد انتهائها صباح الخميس.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إنه في حالة تمديد الهدنة فإن من المحتمل استئناف العمليات في غزة أو تجديدها مرة أخرى.

وأضاف أنه "يتوقع إطلاق سراح معظم الأطفال بحلول مساء الأربعاء مع تبقي ما بين 20 و30 امرأة محتجزة في غزة".

وأكد المسؤول أن استمرار إطلاق سراح الرهائن في غزة "لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى وقف دائم لإطلاق النار".