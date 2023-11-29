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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

8 ديسمبر| محمد ممدوح ضيف برنامج «سولد أوت» مع محمود سعد

صدى البلد

يحل الفنان محمد ممدوح ضيفا ببرنامج "Sold out "مع الإعلامي محمود سعد والذي يعرض عبر منصة Watch It.

ونشر محمد ممدوح صورة على حسابه بتطبيق انستجرام وعلق قائلا :"هكون معاكم يوم الجمعة 8 ديسمبر في برنامج Soldout مع الأستاذ محمود سعد الساعة 8 مساء على مسرح الجامعة الأمريكية في التجمع .. هستناكم وهستنى كل أسئلتكم " . 

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمدرحلمي وعلاء الشيخ ويستضيفون أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، تليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض  أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بآخر، إذ تشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح فيلم “وش  فى وش” وتدور الأحداث حول عائلتين تحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود، وذلك في إطار اجتماعى لايت.

يذكر أن فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، ودنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

sold out الاعلامي محمود سعد أعمال محمد ممدوح احمد خالد صالح برنامج Sold out الفنان محمد ممدوح سلوى محمد علي

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