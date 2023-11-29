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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زوارق الاحتلال تستهدف غرب خان يونس .. ودوي انفجار في جنين

انفجار
انفجار

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن زوارق إسرائيلية استهدفت بالقذائف غرب محافظتي خان يونس والوسطى في قطاع غزة.

كما تم سماع دوي انفجار في مدينة جنين بالضفة الغربية مع استمرار العمليات الإسرائيلية بها.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود"، قد أعلنت في وقت سابق، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق مداخل مستشفى "خليل سليمان" في مخيم جنين.

وحسب ما نقلته قناة "العربية"، أضافت المنظمة أن فلسطينيين اثنين استشهدا خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت طواقم الإسعاف أمام مستشفى جنين، ومنعتهم من نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، قد اقتحمت المدينة من عدة محاور، وداهمت عدة أحياء، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من كافة الجهات.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن قوات الاحتلال تمركزت أمام مدخل الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي، وفي محيط المستشفى، وأطراف مخيم جنين، وداهمت أحياء "خلة الصوحة" و"الزهراء" و"الهدف" و"الجابريات" وضاحية صباح الخير، وحاصرت منزلا في حي الهدف، وطالبت مواطنا بتسليم نفسه بمكبرات الصوت، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيّرة. 

فلسطين زوارق إسرائيلية خان يونس جنين انفجار أعلام فلسطين

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