عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية: يوم التضامن مع الفلسطينيين يذكرنا بمعاناة شعب محتل منذ 70 عاما

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، إنه في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نذكر العالم بمعاناة شعب عاش تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 70 عاماً، ويتعرض اليوم لعدوان غير مسبوق تُذبح فيه الإنسانية كل يوم في انتهاك سافر للقوانين الدولية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر ستظل دوماً فى تضامن راسخ مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه وتُنشأ دولته.

https://x.com/MfaEgypt/status/1729752421298061568?s=20

ويجري الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بتاريخ 29 نوفمبر منذ عام 1979، ويتم الاحتفال به كل عام.

ووفقا للصفة الرسمية للأمم المتحدة، فقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني. إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نفس هذا التاريخ في عام 1947، قرار تقسيم فلسطين. بات هذا القرار يُعرف باسم خطة تقسيم فلسطين أو قرار رقم 181 (د-2)، ويقضي بإنشاء دولتين على أرض فلسطين، دولة عربية وأخرى يهودية. 

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. بيان عاجل لحركة حماس

مؤتمر جماهيري في حزب التجمع بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني| غدا

وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي مصر الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم جماهير الأهلي .. حسام غالي يكشف السبب في رحيل عبد الحفيظ

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

حسام غالي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ العامري فاروق.. ويطالب الجميع بالدعاء له

موضوعات متعلقة

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. بيان عاجل لحركة حماس

مؤتمر جماهيري في حزب التجمع بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني| غدا

انطلاق فعاليات ملتقى فورتشن العالمي في أبوظبي .. اليوم

في اليوم العالمي للطفل.. وزير التعليم يوجه التحية لأطفال غزة

في اليوم العالمي لشجر الزيتون.. تعرف على فوائده

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة .. بيان عاجل للخارجية الفلسطينية

ترشيحاتنا

الموت الأكبر.. الصحة العالمية تحذر من كارثة على غزة

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023

رياح وسحب رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من الطقس السيء

الجمعة.. مؤتمر للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة بالقاهرة

وزير التعليم يعلن تطوير مناهج اللغة العربية بكافة المراحل حفاظا على تراثها الأصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

نشرة المرأة والصحة| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي.. ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم

بسبب ملابسها| ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم.. تفاصيل

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

فيديو

أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي».. ولهذا السبب لم أنجب|أبرز تصريحات أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ