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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ورش عمل وندوات وبرامج تدريب مشتركة بين مصر والعراق في مجال التمريض

نقيب التمريض
نقيب التمريض

وقعت النقابة العامة للتمريض بروتوكول تعاون، مع نقابة تمريض كربلاء بالعراق، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في المحافل العلمية والبحثية والتدريبية والثقافية.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن بروتوكول التعاون يتضمن تبادل المعلومات والأبحاث العلمية في مجال تقديم الرعاية الصحية والتمريض، وتنظيم ورش عمل وندوات بحثية مشتركة لتعزيز التبادل الفعال للمعرفة، وذلك فى المجالات العلمية والبحثية.
وأضافت نقيب التمريض، إنه فيما يتعلق بالجزء التدريبى، فإن بروتوكول التعاون يتضمن؛ تطوير برامج تدريب مشتركة لتحسين مهارات وتأهيل الكوادر التمريضية، تبادل الخبرات في مجال التدريب وتعزيز التعليم المستمر للممارسين في مجال التمريض.

وأشارت إلى إنه بموجب بروتوكول التعاون سيتم تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة لتعزيز التواصل والتفاهم بين الطواقم الطبية في البلدين، وتعزيز التبادل الثقافي لتعزيز الفهم المتبادل والاحترام التبادل الثقافي.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن البروتوكول سيشجع على التبادل الثقافي بين الكوادر الصحية لتحقيق تفاهم اعمق وتواصل أفضل، حيث سيلتزم الطرفين بتحقيق أهداف هذه الاتفاقية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات لتحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر والعراق.

يذكر إنه تم توقيع بروتوكول التعاون بحضور المهندس نصيف جاسم الخطابى محافظ كربلاء، وذلك على هامش المؤتمر العلمى الدولى الأول لنقابة التمريض العراقية المنعقد تحت شعار "التمريض قوة للتغير والإرتقاء بالواقع الصحى"، الذى عقد أمس الثلاثاء بحضور ممثلين عن دول قطر وسوريا.
 

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نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود نقابة تمريض كربلاء بالعراق الرعاية الصحية العراق مصر

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