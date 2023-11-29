رسالة قوية من فرج عامر بعد تعادل سموحة والأهلي

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة بعد تعادل الأهلي وسموحة أمس في الدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: "صباح الخير .. أرجو ألا نقلل من تعادل سموحة مع الأهلي على أرض الأهلي، الأهلي فريق كبير وكل لاعبيه نجوم كبار ملء السمع والبصر وأسمائهم تخض وكلهم دوليين وغلبوا فرق كبيرة وفرق عريقة، لكن الأهلي اتفاجئ بلاعبي سموحة وبطريقة لعبهم وبإصرارهم، وكمان لياقة لاعبي سموحة ساعدتهم والتغييرات ساعدت في استمرار الحماس والقتال علشان تمنع لاعبي الأهلي من الوصول للمرمى، لكن في كل لحظة مرت من المباراة كان وارد إن أي لاعب من لاعبي الأهلي يحرز هدف مباغت لو جاءت له الفرصة والحمد لله ربنا ستر، في نفس الوقت سموحة ضيع فرصتين".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس بإستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

ولم تشهد المباراة فرصًا حقيقية للتهديف، بعدما تمكن سموحة من غلق كل الطرق المؤدية للمرمى سواء من العمق أو الأطراف، وسط عدم توفيق في اللمسة الأخيرة من جانب لاعبي الأهلي، ومحاولات مستمرة لم يكتب لها النجاح ولم تصل للنهاية السعيدة.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.