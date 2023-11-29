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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز مدينة الشروق يُزيل دورا مخالفا بأحد العقارات ويسترد 3 وحدات سكنية

جهاز مدينة الشروق
جهاز مدينة الشروق

قاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، لجنة إزالة المبانى المخالفة بحضور العميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة تعمير المدينة، لإزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحى الرابع بالمدينة.

 وذلك لقيام صاحب العقار بزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويله إلى وحدة سكنية، حيث تمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة القانونية.

كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيقاف التعامل العقارى على العقار، وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

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وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق أصحاب قطع الأراضى، بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمالٍ مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص، حفاظاً على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات، والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وأضاف المهندس على سعد، أنه نظراً لما تلاحظ من رصد حالات تعدى على 3 وحدات سكنية شاغرة مملوكة للجهاز، فقد قام الجهاز بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، بإخلاء الوحدات، وذلك استناداً لمبدأ سيادة القانون واستيداء حق الدولة.

وأضاف المهندس على سعد، أن اللجنة قامت بتأمين الوحدات بعد إخلائها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.

وشدد رئيس الجهاز على تكثيف المرور الدورى من اللجنة المختصة بمتابعة الوحدات الشاغرة لحين تسليمها للمخصصة لهم، بغرض عدم التعدى عليها من أى عناصر تخريبية، وبهدف الحفاظ على الممتلكات العامة.

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