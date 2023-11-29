رغم تمسك الزمالك.. كليوباترا يرفض التفريط في نجم الفريق

كشف آحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف اللاعب محمد شكري من انضمامه للزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "كليوباترا يرفض التفريط في محمد شكري خلال يناير المقبل.. وإدارة الزمالك متمسكة بضم اللاعب“.

ووصلت إلى القاهرة صباح أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوار الغيني استعداداً لمواجهة الزمالك يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان في استقبال البعثة مسؤولي العلاقات العامة بالنادي.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك نجح من قبل في نقل مباراة سوار الغيني لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.

وكان الزمالك فاز في على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.