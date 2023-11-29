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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا .. انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في التنس

صدى البلد

تشهد غدا الخميس ملاعب نادي نيو جيزة الرياضي انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري في التنس لعام ٢٠٢٣.

أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري أن رياضة التنس في الاولمبياد الخاص تم اعتمادها كرياضة اولمبياد خاص رسمية عام ١٩٨٧ ، وتنقسم المسابقات في التنس إلي مسابقات فردي وزوجي وزوجي موحد "مدمج" وزوجي مختلط.

واشار تهامي الي ان اللاعبين المصريين في الاولمبياد الخاص سجلهم حافل بالانجازات في المسابقات العالمية والاقليمية التي شاركوا  بها اخرها كانت بالالعاب العالمية الصيفية برلين ٢٠٢٣ حقق خلالها المنتخب المصري للتنس ٥ ميداليات متنوعة ذهبيتان وفضية وبرونزيتان.

وعن المسابقة، أكد عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني ومدير الالعاب والمسابقات بالاولمبياد الخاص  أن المسابقة الوطنية هذا العام ستشهد مشاركة أكثر من  ٣٥ لاعب ولاعبة من الهيئات المسجلة ببرنامج الاولمبياد الخاص المصري .

ومن جانبه عبر خالد الشورابي الرئيس التنفيذي لنادي نيو جيزة الرياضي عن سعادته باستضافة فعاليات المسابقة الوطنية للتنس وابطال الاولمبياد الخاص ، مشيرا الي أن النادي استعد بكامل قوته لاستقبال الابطال وتوفير كل الامكانات المتاحة لنجاح المسابقة التي تقام لأول مره علي ملاعب النادي .

ومن المقرر أن تقام المسابقة غدا في تمام الساعه ١٠ صباحا وفقا لقواعد الاولمبياد الخاص باقامة حفل افتتاح للمسابقة يليه عملية تقسيم اللاعبين وفقا للقدرة الرياضية يعقبها مسابقات النهائيات ثم تتويج جميع اللاعبين المشاركين بالمسابقة بالميداليات والشارات .

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