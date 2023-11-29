تصادف مرورهما.. إصابة شخصين أثناء مشاجرة بالسلام

أصيب شخصين بطلقات نارية من فرد خرطوش اثر تشاجر كهربائى وسباك بمدينة السلام ، حيث تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين ونقل المصابين الي المستشفي لاسعافهما وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كهربائى ، وسباك مقيمان بدائرة القسم لسابقة قيام الثانى بالتعدى على الأول بالسب ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الثانى بإحضار سلاح نارى وإطلاق عيار نارى تجاهه ونتج عن ذلك إصابة شخصين برش خرطوش تصادف مرورهما بمحل الواقعة ، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثانى بندقية خرطوش .

وبمواجهتهما أيدا ما سبق لذات السبب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.