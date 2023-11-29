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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصادف مرورهما.. إصابة شخصين أثناء مشاجرة بالسلام

المتهم باطلاق الرصاص
المتهم باطلاق الرصاص

أصيب شخصين بطلقات نارية من فرد خرطوش اثر تشاجر كهربائى  وسباك بمدينة السلام ، حيث تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين ونقل المصابين الي المستشفي لاسعافهما وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كهربائى ، وسباك مقيمان بدائرة القسم لسابقة قيام الثانى بالتعدى على الأول بالسب ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الثانى بإحضار سلاح نارى وإطلاق عيار نارى تجاهه ونتج عن ذلك إصابة شخصين برش خرطوش تصادف مرورهما بمحل الواقعة ، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثانى بندقية خرطوش .

وبمواجهتهما أيدا ما سبق لذات السبب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة شخصين القاهرة مديرية أمن القاهرة مشاجرة مدينة السلام

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