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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتوسع بنظام التعليم.. إنشاء مهن جديدة بالمدارس الفنية بالجيزة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

وافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي المقترح المقدم من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن أنشاء بعض المهن بمدارس التعليم الفني وذلك نظرآ للاحتياج إلي فتح مهن جديدة للتوسع في نظام التعليم والتدريب بمدارس التعليم الفني بالجيزة وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة. 
شملت موافقة محافظ الجيزة علي أضافة مهنة "  فني التجارة الحديثة "بمدرسة  الاهرام الثانوية التجارية للتأسيس العسكري التابعة لإدارة الهرم التعليمية والمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالحي السادس التابعة لإدارة ٦ أكتوبر التعليمية ، وإضافة مهنة  " مساعد فني إداري "  بمدرسة الجيزة الثانوية التجارية المشتركة للتأسيس العسكري التابعة لإدارة جنوب الجيزة  التعليمية .
وأشار محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة نحو تحسين جودة التعليم الفني من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج وتطوير المناهج وأساليب التدريس التي من شأنها أن تسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي .

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