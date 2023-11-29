الكرملين يكشف حقيقة تورط روسيا في تسميم زوجة رئيس المخابرات الأوكرانية

علق الكرملين، اليوم الأربعاء، على اتهامات كييف بشأن "تورط" روسيا في تسميم زوجة رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، معتبرا أن كييف تلوم روسيا في كل شيء، حتى على وجودها.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول تعليق الرئاسة الروسية على اتهامات كييف بشأن تورط روسيا في تسمم زوجة رئيس المخابرات الأوكرانية، إن "أوكرانيا تلوم روسيا في كل شيء. في رأيي، إنهم يلومون روسيا حتى على وجودها. هذا اتهام شائع".



وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أمس الثلاثاء، أن زوجة بودانوف، ماريانا بودانوفا، تسممت بالمعادن الثقيلة، وهي في المستشفى، وأكد المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، لاحقا أنباء تسمم بودانوفا بالمعادن الثقيلة.

وقال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية الأوكرانية، فاليري كوندراتيوك، إنها تسممت بالزرنيخ والزئبق.

وفي وقت سابق، قال مساعد نائب وزير الدفاع السابق، ستيفن بريان، إن رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف يشكل تهديدا حقيقيا لفلاديمير زيلينسكي، حيث "يمكنه قيادة مؤامرة من الجنرالات ضده من أجل صنع السلام مع روسيا"، على حد قوله.