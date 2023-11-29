3 أشخاص ينصبون على مهندس ويستولون على عملات أجنبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من (مهندس ديكور- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) بتضرره من (مالك مغسلة سيارات - مقيم بدائرة قسم ثان الغردقة) وآخرين لقيامهم بإستلام مبلغ مالى "عملات أجنبية" لتحويله للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفـى والإستيلاء على المبلغ المالى دون تحويله.

بالفحص توصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "أحدهم مالك المغسلة").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزة أحدهم (المبلغ المالى المستولى عليه).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيام مالك المغسلة بإستدراج المجنى عليه وإيهامه بقدرة أحدهم على تحويل المبلغ المالى إلى العملة المحلية وقاموا بالإستيلاء على المبلغ المالى وإقتسامه فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.