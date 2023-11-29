إدخال 242 شاحنة من معبر رفح محملة بالمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة

أدخلت مصر عن طريق الهلال الأحمر المصري ، اليوم الأربعاء ، نحو 242 شاحنة عن طريق معبر رفح البري، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للاشقاء الفلسطينيي في قطاع غزة، فضلا عن دخول 7 شاحنات وقود محملة بـ 129 ألف لتر سولار و80 ألف لتر من الغاز المنزلي عبر معبر رفح.

45 طنا:

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن طائرة أمريكية تحمل مساعدات وصلت إلي مطار العريش الدولي، كما وصلت طائرة مساعدات قادمة من الأردن وعلى متنها31طنا ، وطائر من السعودية وهي الـ23عبرالجسر الجوي ال مطار العريش الدولي محملة بـ 45 طنا مساعدات، حيث سيتم تفريغ المساعدات تمهيدا لإدخالها إلي قطاع غزة.

وأضاف زايد، أن المساعدات عبارة عن ملابس ومواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية لصالح قطاع غزة.

كما وصل إلى الأراضي المصرية، 9 مصابين و8 مرافقين لهم إلى معبر رفح وتم نقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية.



