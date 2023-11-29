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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية لم تواجه عوائق في أول أيامها الإضافية

رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر الدكتور ضياء رشوان، خلال كلمة بثتها فضائية “القاهرة الإخبارية”: إن الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سرت دون عوائق تذكر في اليوم الأول الاضافي بعد مدها ليومين، مشيرا إلى أن الوصول للهدنة استلزم جهودا متواصلة تبذلها مصر بالتعاون مع قطر وبمساندة أمريكية جادة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أن حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة أمس وحتى مساء الثلاثاء يقدر ب2973 طنا، موضحا أن حجم المساعدات المقدمة للقطاع من المواد الغذائية يقدر ب11972 طنا ومن المياه 9111 طنا فضلا عن 127 قطعة من الخيام والمشمعات.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أن مصر استقبلت 575 مصابًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية ومعهم نحو 320 مرافقا، لافتا إلى أنه تم عبور 8691 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1258 مصريا من قطاع غزة وتسهيل دخول 421 فلسطينيا عالقا بمصر إلى القطاع.

وأفاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، بأن مصر تواصل جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة للمساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية للفلسطينيين.
 

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