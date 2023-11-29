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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«القاهرة الإخبارية»: منظومة غزة الصحية تعيد ترتيب طواقمها خلال الهدنة

مستشفى غزة
مستشفى غزة

قالت منى عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن المنظومة الصحية في قطاع غزة، تعكف على علاج بعض الآثار الناتجة عن القصف الإسرائيلي، الذي استمر لما يقارب 50 يومًا، مُخلّفًا دمارًا كبيرًا في المنشآت والمراكز الصحية بشكل عام، وأضعف قدراتها على مواجهة الأوضاع الصحية المُتردية داخل القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت أن وزارة الصحة تعمل على إعادة ترتيب قدراتها وطواقمها في غزة خلال الوقت الراهن، استغلالًا للهدنة السارية حاليًا بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضافت أن المساعدات، التي ارتفعت وتيرة تدفقها خلال الهدنة، أوجدت حلولًا مؤقتة لتردي الوضع الصحي في قطاع غزة.
 

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