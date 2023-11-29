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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

براءة متهم من حيازة المخدرات في دار السلام

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهره برئاسة المستشار طارق محمد أبو عبدة رئيس المحكمة  ببراءة متهم من حيازة المخدرات في دار السلام. 

صدر الحكم برئاسة المستشار  طارق محمد أبو عبدة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين  خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة وحضور  كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة ومحمد طه امين السر.

وكشف أمر الإحالة أنه  في يوم ٢٠٢٣/٢/٥ بدائرة قسم شرطة دار السلام، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحاً أبيض (كتر) دون مسوغ قانوني.

وشهد مجري التحريات ، بأنه قد وردت إليه معلومات أن المتهم وآخر سبق محاكمته يقومان بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم فانتقل إلى حيث مكان تواجدهما وذلك لمراقبتهما حال ممارستهما لنشاطهما الإجرامي الغير مشروع، وبالوصول والكمون أبصرهما حال تردد بعض الأشخاص عليهما وأبصر المتهم وقد أخرج من طيات ملابسه عليه معدنية من الصاج ويقوم بفتحها ويخرج منها مادة لجوهر الحشيش المخدر ويقدمها للعميل ، فتمكن من ضبطهما والآخر السابق محاكمتهما ، وبانتزاع العلبة من يده تبين أنها تحوي على عدد ثمانية قطع لجوهر الحشيش المخدرة ، وكذا عثر بها على سلاح أبيض "كتر" ، في حين تمكن العملاء من الهرب، وبالمواجهة أقر المتهم بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار ، وكذا إحرازه للسلاح الأبيض كتر المضبوط.

واوضح تقرير المعمل الكيماوي أن الثماني قطع المضبوطة إحراز المتهم أن جميعها لجوهر الحشيش المخدر ، وقد وزنوا صافياً ٦,٢٠ جم.

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