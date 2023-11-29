مركز جراحة الكلى بجامعة المنصورة ينظم أول دورة لمتدربي دول الكومنولث الروسي

ينظم مركز أمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة، فعاليات الدورة التدريبية فى أساسيات جراحة المسالك البولية، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، وهى أول دورة من نوعها يحضرها متدربون من مختلف دول الكومنولث الروسى.

تقام الدورة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واشراف الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ، وتنظيم الدكتور باسم صلاح وديع مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية.

وأكد الدكتور باسم صلاح وديع مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، أن هذه الدورة التدريبية تمثل امتدادا طبيعيا لدور جمهورية مصر العربية والقوى الناعمة لها فى مختلف الدول ، تلبية لدعوة القيادة السياسية لحث الجامعات على أن يكون لها دور علمى وبحثى وتدريبى على المستوى العالمى وهو ما يعد من أهم الأدوار التى تقدمها مصر.

وأشار إلى أن كلية الطب جامعة المنصورة هى منارة علمية وبحثية وتدريبية ومركز جراحة الكلى والمسالك البولية علامة مضيئة فى القطاع الطبي بالجامعة.

وأضاف أن المركز بدأ زراعة الكلى منذ عام 1986 واستطاع إجراء أكثر من 3200 حالة زراعة كلى وهو أعلى معدل بمصر كما يتميز المركز بعلمائه الأجلاء، على رأسهم الدكتور محمد غنيم، الذين يتميزون بأعلى معدلات نشر دولى فى كبرى المجلات الدولية وأعلى استشهادات مرجعية فى العالم.