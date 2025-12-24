قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

ياسر حسان يكشف لـ صدى البلد أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد

الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد
الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد
معتز الخصوصي

كشف الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد عن أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكد حسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ابن لحزب الوفد منذ أكثر من 23 عاما ، ويمثل جيل الوسط والشباب ، ولذلك قررت ترشحي لرئاسة الحزب.

وأشار أمين الصندوق في حزب الوفد إلى أن لديه تجربة انتقالية يريد أن ينقلها لجيل آخر، باعتباره شابا يريد أن يستكمل المسيرة ، مؤكدا أنه على دراية كاملة بحزب الوفد وتاريخه.

كانت الأيام القليلة الماضية شهدت مفأجاة من العيار الثقيلة داخل حزب الوفد بعد إعلان الدكتور السيد البدوي ترشحه لرئاسة الحزب.

وأعلن الدكتور السيد البدوي الترشح لرئاسة حزب الوفد، قائلا: "ستكون هذه خطوة حاسمة ومشرقة في تاريخ بيت الأمة الوفدي".

وأضاف البدوي في بيان له: "على مدى الفترة الماضية، استقبلت العديد من المكالمات والرسائل من زملائنا في الوفد، ومن قيادات الشباب وقطاع المرأة، ومن أبناء الوفد في كل المحافظات، جميعهم يطالبون بـتحديد موعد للقاء كبير العائلة الوفدية الدكتور السيد البدوي لمطالبته الترشح لرئاسة الوفد".

وتابع: "والحقيقة أن هذه الدعوة لم تكن غريبة عني، فهي كانت تتملكني أيضًا كواحد من أبناء الوفد الذين يؤمنون بقوة القيادة وروح الانتماء".

وبعد ترشح الدكتور السيد البدوي لرئاسة حزب الوفد، يستعرض “صدى البلد” أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة حزب الوفد.

كانت مصادر داخل حزب الوفد  كشفت عن أسماء المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة حزب الوفد عام 2026.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الأسماء هي الدكتور هاني سري الدين والدكتور عبد السند يمامة وفؤاد بدراوي والدكتور ياسر الهضيبي وياسر حسان وياسر قورة وعادل عربي مرشح حزب الوفد في انتخابات مجلس النواب في دائرة الساحل بشبرا ، بالإضافة إلى عيد هيكل.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد سبق وأعلن أنه لو لم يجد أحدا يتحمل مسئولية حزب الوفد فإنه سيقرر الترشح لانتخابات رئاسة الحزب، وفي مرة اخرى أعلن انه سيخوض انتخابات رئاسة حزب الوفد بشكل صريح.

وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

ونص القرار على أن لجنة الانتخابات بالحزب تبدأ في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الوفد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

كما حدد القرار يومي السبت والأحد، 10 و11 يناير 2026، لتلقي الطعون والتظلمات، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحًا. 

الدكتور ياسر حسان انتخابات رئاسة حزب الوفد أمين الصندوق في حزب الوفد حزب الوفد الدكتور السيد البدوي

