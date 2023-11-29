عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد جامعة "اكستر" البريطانية يزور كلية التربية جامعة عين شمس.. صور

وفد جامعة اكستر البريطانية.
وفد جامعة "اكستر" البريطانية.

استقبلت الدكتورة صفاء شحاته القائم بعمل عميد كلية التربية جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالأمس وفد جامعة "اكستر" البريطانية.  


 

جاء اللقاء بحضور وكلاء الكلية ولفيف من رؤساء الأقسام وأساتذة الكلية، حيث رافقت أ.د. صفاء شحاته الوفد فى جولة بالكلية تضمنت مسرح الكلية الذي يتسع لأكثر من 450 مقعد مستعرضه إمكانيات المسرح وكذلك مكتبة الطالب المزودة بأحدث التقنيات وعدد من قاعات الكلية الحديثة والمطورة.


هذا وقد عرضت إدارة الكلية على الوفد فيديو تعريفي يوضح الإمكانيات المادية والبشرية للكلية، وما تذخر به من بنية تحتية وتكنولوجية متطورة، وكذلك المجهودات التي تبذلها إدارة الكلية لتطوير البرامج والمقررات والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية. 


وخلال الجولة أوضحت القائم بعمل عميد الكلية عدد من الشراكات الدولية والبروتوكولات التي تسعى من خلالها الكلية لتقديم خدمات تعليمية وبحثية أفضل لمنتسبيها، كما أشارت إلى إمكانيات الكلية ووحداتها ومراكزها المتميزة المختلفة التي تخدم مختلف الفئات، وأوجه التعاون المقترحة.

46A2791E-3BA2-412B-9BD5-C70847A1EF41
46A2791E-3BA2-412B-9BD5-C70847A1EF41
8D1CD5E4-081E-46B8-ABF6-46A86E194F25
8D1CD5E4-081E-46B8-ABF6-46A86E194F25
346865C9-0F9F-4701-BD25-224E7368A883
346865C9-0F9F-4701-BD25-224E7368A883
الدكتورة صفاء شحاته الثقافي البريطاني المركز الثقافي البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم.. رضا حجازي يعلن تطوير مناهج اللغة العربية بكافة المراحل حفاظا على تراثها الأصيل.. مجلس جامعة القاهرة يدعو للمشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة

مركز بحوث الفلزات يفتح باب التقدم للبرنامج التدريبى لطلاب كليات العلوم والهندسة

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد هيئة فولبرايت مصر لعقد جلسات تعريفية

الجامعة الأمريكية تناقش أول دراسة طويلة الأمد في مصر عن الشيخوخة الصحية

4أخبار التعليم .. جامعة القاهرة الدولية تطلق مسابقة لطلابها حول المشروعات القومية.. ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركة جامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية

إطلاق أول حقل إرشادي لمحصول القمح في المدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو

رئيس جامعة الإسكندرية يحث المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

جامعة مدينة السادات تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

ترشيحاتنا

ورطة في ليفربول بسبب إصابة أليسون وجوتا قبل مباراة الدوري الأوروبي

مسئول إسرائيلي: إمكانية تمديد وقف إطلاق النار مرتبطة بعودة المزيد من الرهائن

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: التنسيق مع مصر وقطر لتمديد الهدنة

جريمة مروعة لقوات الاحتلال بجنين ضد صغيرين.. وبيان عاجل لحركة حماس

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: محمد صلاح ونونيز الأخطر في البطولة

وزير الدفاع الإسرائيلي يفجر مفاجأة حول موعد استئناف العملية البرية في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها| شاهد

نجوم أعلنوا التبرع بـ أعضائهم بعد الوفاة.. رانيا يوسف: يستفيد بها أي إنسان.. وإلهام شاهين: ينقذ مريض

مطمئنة وتوجه الشكر لكتائب القسام.. من هي الأسيرة الإسرائيلية حديث السوشيال ميديا؟

الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي: قدمت فيلما جزائريا والمسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

فيديو

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

سر ارتداء إيمي سمير غانم قلادة تحمل اسم فادي

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ