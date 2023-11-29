وفد جامعة "اكستر" البريطانية يزور كلية التربية جامعة عين شمس.. صور

استقبلت الدكتورة صفاء شحاته القائم بعمل عميد كلية التربية جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالأمس وفد جامعة "اكستر" البريطانية.





جاء اللقاء بحضور وكلاء الكلية ولفيف من رؤساء الأقسام وأساتذة الكلية، حيث رافقت أ.د. صفاء شحاته الوفد فى جولة بالكلية تضمنت مسرح الكلية الذي يتسع لأكثر من 450 مقعد مستعرضه إمكانيات المسرح وكذلك مكتبة الطالب المزودة بأحدث التقنيات وعدد من قاعات الكلية الحديثة والمطورة.



هذا وقد عرضت إدارة الكلية على الوفد فيديو تعريفي يوضح الإمكانيات المادية والبشرية للكلية، وما تذخر به من بنية تحتية وتكنولوجية متطورة، وكذلك المجهودات التي تبذلها إدارة الكلية لتطوير البرامج والمقررات والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.



وخلال الجولة أوضحت القائم بعمل عميد الكلية عدد من الشراكات الدولية والبروتوكولات التي تسعى من خلالها الكلية لتقديم خدمات تعليمية وبحثية أفضل لمنتسبيها، كما أشارت إلى إمكانيات الكلية ووحداتها ومراكزها المتميزة المختلفة التي تخدم مختلف الفئات، وأوجه التعاون المقترحة.

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