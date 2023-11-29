فتح باب الطائرة..راكب يحاول تصوير خناقة فيتحول المشهد إلى رعب

اعترفت السلطات الأمريكية بأن رجلًا على متن رحلة لشركة طيران ساوثويست فتح باب مخرج الطوارئ وصعد إلى جناح الطائرة، بينما كانت الطائرة عند بوابة مطار لويس أرمسترونج الدولي في نيو أورليانز.

إلى ذلك، قال مكتب شريف مقاطعة جيفرسون إنه استجاب لاضطراب في المطار بعد أن فتح رجل يبلغ من العمر 38 عامًا باب مخرج الطوارئ للوصول إلى الجناح والقفز خارجًا. وكانت الطائرة متوقفة ولم تغادر البوابة وقت الحادث، وتم إيقاف الرجل من قبل أفراد على الأرض واحتجازه حتى وصول الشرطة.



من جانبه، قال الراكب زيد ويبستر لشبكة سي إن إن إنه سمع ما بدا وكأنه مشاجرة بين راكبين على الجانب الآخر من الممر، وكان يشعر بالقلق من أنهما قد يبدآن القتال.



وأضاف أنه أخرج هاتفه وبدأ في تسجيل الحادث. وبمجرد الضغط على زر التسجيل، مشيرا إلى إن الراكب فتح قفل باب مخرج الطوارئ وقفز من النافذة، قائلا: “لقد شعرت بالرعب".



وفي مقطع فيديو ويبستر يظهر العديد من الركاب وهم يقومون بإخلاء الطائرة والاندفاع عبر الممر.. وفي وقت لاحق، يُظهر الفيديو ما يبدو أنه موظف في شركة طيران يقفز من ممر الطائرات إلى المدرج لمساعدة زملائه في إخضاع الراكب.

وأكد مكتب الشريف أنه عندما اتصل رجال الشرطة بالراكب على المدرج، بدا "غير متماسك وغير مدرك تمامًا لما يحيط به".



وقد تم نقل الرجل إلى مستشفى محلي لتقييمه حيث يعتقد المحققون أنه يعاني من حالة طوارئ تتعلق بالصحة العقلية، وفقًا لبيان مكتب الشريف، ولا يزال في المستشفى.

وقال البيان: "لا يوجد ما يشير إلى أن الرجل ترك أي شيء على متن الطائرة، ولم يتم العثور بحوزته على أي أسلحة من أي نوع. ومن غير المتوقع أن يواجه أي تهم جنائية محليًا، ولكن تمت إحالة التحقيق إلى السلطات الفيدرالية. ولم يصب أحد في الحادث