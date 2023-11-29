عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فتح باب الطائرة..راكب يحاول تصوير خناقة فيتحول المشهد إلى رعب

طائرة
طائرة

اعترفت السلطات الأمريكية بأن رجلًا على متن رحلة لشركة طيران ساوثويست فتح باب مخرج الطوارئ وصعد إلى جناح الطائرة، بينما كانت الطائرة عند بوابة مطار لويس أرمسترونج الدولي في نيو أورليانز.

txt

خناقة ستات في الجو.. شاهد ماذا حدث على متن طائرة أيرلندية

txt

70 دعاء فيهم الشفاء عند سقوط الماء.. بين عشية وضحاها تتبدل الأحوال

إلى ذلك، قال مكتب شريف مقاطعة جيفرسون إنه استجاب لاضطراب في المطار بعد أن فتح رجل يبلغ من العمر 38 عامًا باب مخرج الطوارئ للوصول إلى الجناح والقفز خارجًا. وكانت الطائرة متوقفة ولم تغادر البوابة وقت الحادث، وتم إيقاف الرجل من قبل أفراد على الأرض واحتجازه حتى وصول الشرطة.


من جانبه، قال الراكب زيد ويبستر لشبكة سي إن إن إنه سمع ما بدا وكأنه مشاجرة بين راكبين على الجانب الآخر من الممر، وكان يشعر بالقلق من أنهما قد يبدآن القتال.


وأضاف أنه أخرج هاتفه وبدأ في تسجيل الحادث. وبمجرد الضغط على زر التسجيل، مشيرا إلى إن الراكب فتح قفل باب مخرج الطوارئ وقفز من النافذة، قائلا: “لقد شعرت بالرعب".


وفي مقطع فيديو ويبستر يظهر العديد من الركاب وهم يقومون بإخلاء الطائرة والاندفاع عبر الممر.. وفي وقت لاحق، يُظهر الفيديو ما يبدو أنه موظف في شركة طيران يقفز من ممر الطائرات إلى المدرج لمساعدة زملائه في إخضاع الراكب.

وأكد مكتب الشريف أنه عندما اتصل رجال الشرطة بالراكب على المدرج، بدا "غير متماسك وغير مدرك تمامًا لما يحيط به".


وقد تم نقل الرجل إلى مستشفى محلي لتقييمه حيث يعتقد المحققون أنه يعاني من حالة طوارئ تتعلق بالصحة العقلية، وفقًا لبيان مكتب الشريف، ولا يزال في المستشفى.

وقال البيان: "لا يوجد ما يشير إلى أن الرجل ترك أي شيء على متن الطائرة، ولم يتم العثور بحوزته على أي أسلحة من أي نوع. ومن غير المتوقع أن يواجه أي تهم جنائية محليًا، ولكن تمت إحالة التحقيق إلى السلطات الفيدرالية. ولم يصب أحد في الحادث

الطائرة مطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

موضوعات متعلقة

ميدو يفجر مفاجأة.. سذاجة لاعبي الإسماعيلي وراء الخسارة من بيراميدز

عصام سالم: الأهلي فشل في فك حصار سموحة المهزوم من الزمالك بـ«الخمسة»

أداء الأهلي غير مرضِ لجماهيره.. تعليق ناري من جمال الزهيري

رغم الخسارة.. مدرب الإسماعيلي سعيد بالأداء أمام بيراميدز

عمرو الحديدي: غرور كولر يتسبب في ضياع الدوري من الاهلي

متصدر الدوري ويستعد لمواجهة صن داونز.. بيراميدز: فزنا على الدراويش رغم الصعوبات

الايدز يهدد سكان العالم.. وهذا موعد القضاء عليه نهائيا

مهاجم ميدياما الغاني مطلوب في الأهلي.. ووكيل اللاعب يفجر مفاجأة للجماهير

ترشيحاتنا

عناوين 137 لجنة لتصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

إسرائيل تتحقق من مقتـ.ل أصغر الرهائن لدى حماس في قصف قبل الهدنة

رويترز: من المتوقع تمديد الهدنة في غزة ليومين آخرين

وزيرة التعاون الدولي القطرية تشيد بحجم التعاون مع مصر من أجل دعم فلسطين

قصة طالب العجوزة.. والدته انفصلت خلعا وأخذته بحكم حضانة وقامت بربطه وتعذيبه

وظائف بقطاع البترول اعرف الشروط والأوراق.. قدم الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم أعلنوا التبرع بـ أعضائهم بعد الوفاة.. رانيا يوسف: يستفيد بها أي إنسان.. وإلهام شاهين: ينقذ مريض

مطمئنة وتوجه الشكر لكتائب القسام.. من هي الأسيرة الإسرائيلية حديث السوشيال ميديا؟

الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي: قدمت فيلما جزائريا والمسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

إطلالة بسيطة.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

فيديو

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

سر ارتداء إيمي سمير غانم قلادة تحمل اسم فادي

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ