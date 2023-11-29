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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خناقة ستات في الجو.. شاهد ماذا حدث على متن طائرة أيرلندية

خناقة ستات في الجو..
خناقة ستات في الجو.. شاهد ماذا حدث على متن طائرة أيرلندية

عمت حالة من الفوضي على متن طائرة أيرلندية  بينما كانت في الجو متجهة من بريستول ببريطانيا إلى تينيريفي في إسبانيا. 

وبدأ الصراخ يشتد على متن الطائرة بين راكبة أصيبت أنفها بالفعل جراء تعرضها للضرب على يد أخرى. 

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، صراخ الركاب على بعضهم على متن الطائرة أيضًا. 

وكشف مقطع الفيديو عن وجود سيدة مصابة في الممر تصرخ في وجه الركاب، ليس من الواضح ما الذي تتهمهم به. 

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ماذا حدث؟ 

وخلال مقطع الفيديو، يظهر صوت امرأة مجهولة: "لم أفعل ذلك".

وقالت شركة رايان إير إنه تم استدعاء الشرطة في تينيريفي إلى الطائرة عندما هبطت في الجزيرة الإسبانية.

وقال متحدث باسم شركة الطيران: "طلب طاقم هذه الرحلة من بريستول إلى تينيريفي  مساعدة الشرطة عندما أصبح أحد الركاب مزعجًا أثناء الرحلة".

وأضاف المتحدث: “وقد استقبلت الشرطة المحلية الطائرة لدى وصولها إلى مطار تينيريفي وتم نقل هذه الراكبة للجهات المتخصة للتحقيق". 

 

 

 

طائرة أيرلندية بريطانية الإسبانية بريطانيا اسبانيا

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