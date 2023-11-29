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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| نقاط البيع تحقق 154 مليون ريال في الربع الثالث لـ2023

صدى البلد

حققت نقاط البيع في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث لعام 2023م، 154,492,072 ريالاً، من خلال 16 قطاعاً رئيسياً، نفذت عبر 2,318,368 عملية، من خلال 1,691,163 جهازاً.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تصدر "قطاع أخرى" قيمة المبيعات في نقاط البيع بنسبة بلغت 22.7% من الإجمالي، ومن ثم قطاع "المشروبات والأطعمة" بنسبة 15.4% من الإجمالي، تلاه قطاع "المطاعم والمقاهي" بنسبة 14.6% من الإجمالي، وحل بعده قطاع "خدمات وسلع متنوعة"؛ الذي يشمل على (قطاع العناية والمستلزمات الشخصية، والصيانة والنظافة، وغيرها) بنسبة 11% من الإجمالي، ثم قطاع "الصحة" بنسبة 6.5% من الإجمالي، وتليه قطاع "المواصلات" بنسبة 6% من الإجمالي، وبعده قطاع "الملابس والأحذية" بنسبة تقدر بــ 5.9% من الإجمالي.

كان قطاع "الاتصالات" الأقل استحواذاً من بين القطاعات حيث بلغت نسبة مبيعاته 0.8% من الإجمالي في الربع الثالث.

اقتصاد السعودية المطاعم والمقاهي المملكة العربية السعودية قطاع الاتصالات قطاع الملابس قطاع خدمات

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