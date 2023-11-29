قرار فلسطيني بشأن الأسرى بسجون الاحتلال



أعلنت هيئة الأسرى الفلسطينية أن رواتب الأسرى غداً الخميس من خلال مكاتب البريد في المحافظات.

وكانت هيئة شؤون الأسرى، قد قالت إن الاحتلال اعتقل 3260 فلسطينيا في الضفة منذ بدء العدوان على غزة.

وصرح الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات إعلامية، في وقت سابق :" نعمل على إخلاء المستشفيات التي خرجت عن الخدمة في غزة ".

وأعلنت حركة حماس، الإثنين أن الإفراج عن الأسرى العسكريين مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الحصار.

وأضافت حماس في نبأ عاجل :"سنبذل جهدا لتمديد الهدنة وفقا للعدد المتوفر من المحتجزين المدنيين".



وقالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الإثنين ، إن إسرائيل تنتظر رد حـماس بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين.

وكان قد قال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، ناقش إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس عندما اجتمع مساء الأحد.