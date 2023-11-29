اتحاد جدة السعودي يضع خطة بديلة لضم محمد صلاح| اعرف الحكاية

لا يزال نادي اتحاد جدة السعودي، يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد أن فشل في ضمه من ليفربول خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى يونيو 2025، ويرغب اتحاد جدة في المحاولة مرة ثانية لضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يرغب الاتحاد في التعاقد مع جوليان وارد المدير الرياضي السابق لليفربول، الذي رحل عن قلعة أنفيلد الصيف الماضي.



ولعب وارد، دورا بارزا في ضم اللاعب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الصيف الماضي، لكنه رحل عن منصبه بعد شهور قليلة من خلافته لمايكل إدواردز.

اتحاد جدة في الاستفادة من سحره الخاص

ويأمل اتحاد جدة في الاستفادة من سحره الخاص، لضم النجم المصري محمد صلاح في الصيف المقبل.

يذكر أن صلاح سجل 12 هدفا وصنع 5 آخرين في 18 مباراة خاضها في جميع المسابقات رفقة ليفربول هذا الموسم.