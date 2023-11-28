صفقة القرن.. تطورات صراع اتحاد جدة والهلال لضم محمد صلاح

لا يزال الحديث مستمرا عن بقاء النجم محمد صلاح كابتن منتخب مصر وهداف ليفربول ، أو الرحيل عن فريقه الإنجليزي، ومع كل موسم انتقالات تنتشر الأخبار وتتداول الأنباء من هنا وهناك عن رحيل الفرعون المصري عن أشهر دوريات العالم البريميرليج.



صراع اتحاد جدة والهلال على صلاح



يستهدف القائمون على الدوري السعودي، جذب العديد من نجوم العالم، وفي مقدمتهم محمد صلاح، الذي أصبح محط أنظار الجميع.

أنمار الحائلي

وفجَّر أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، مفاجأة بشأن مفاوضات النادي لضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قائلا: "نتساءل ماذا حدث في مفاوضاتنا مع ليفربول من أجل ضم محمد صلاح.

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