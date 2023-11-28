عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صفقة القرن.. تطورات صراع اتحاد جدة والهلال لضم محمد صلاح

لا يزال الحديث مستمرا عن بقاء النجم محمد صلاح كابتن منتخب مصر وهداف ليفربول ، أو الرحيل عن فريقه الإنجليزي، ومع كل موسم انتقالات تنتشر الأخبار وتتداول الأنباء من هنا وهناك عن رحيل الفرعون المصري عن أشهر دوريات العالم البريميرليج.

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري


صراع اتحاد جدة والهلال على صلاح


يستهدف القائمون على الدوري السعودي، جذب العديد من نجوم العالم، وفي مقدمتهم محمد صلاح، الذي أصبح محط أنظار الجميع.

أنمار الحائلي
وفجَّر أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، مفاجأة بشأن مفاوضات النادي لضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قائلا: "نتساءل ماذا حدث في مفاوضاتنا مع ليفربول من أجل ضم محمد صلاح.

 

ولمتابعة المزيد حول انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي .. تابع الفيديو جراف التالي:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

تحرك عاجل.. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتفقان على تقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي غزة

بيان عاجل من رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بعد تسميم زوجته

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

ترشيحاتنا

تحسينات سلاح الجو.. الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع بالخرطوم وكردفان

شاهد| ماذا فعل لاعبي الأهلي مع مؤمن زكريا خلال لقاء سموحة

بوليتيكو: البنتاجون لا تملك الأموال لدفع تكاليف زيادة قواتها في الشرق الأوسط

القناة الـ 12 العبرية: إسرائيل ترفض صفقة "الكل مقابل الكل" مع حماس

فريد زهران: يمكن طرح المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للنقاش المجتمعي

دوري أبطال أوروبا.. مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ريم البارودي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

طلعت فنكوش| هل أصبح إهتمام المواطن بتخفيضات الجمعة البيضاء ظاهرة وهمية؟.. والأنترنت البديل!

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكا؟

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بصور لها من طنطا

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ