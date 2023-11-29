عقد أولى ندوات حقوق الإنسان بـ آداب عين شمس .. اليوم

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس ، اليوم أولى ندوات "حقوق الإنسان... بين النظرية والتطبيق" في استضافة كلية الآداب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز وباستضافة كريمة من الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب.

وتعتبر هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي ينظمها مركز بحوث الشرق الأوسط برئاسة الدكتور حاتم العبد مدير المركز في بادرة هي الأولى من نوعها تُعقد بجميع كليات الجامعة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب الجامعة ولكي يكونوا على دراية ووعي بالحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

القى الندوة الدكتور حاتم العبد، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق ومدير المركز، حيث بدأ بتعريف مفهوم حقوق الإنسان وأهدافها و كيفية تطبيقها ومعرفة مصادرها.

وأوضح سيادته أن حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر على اختلاف جنسياتهم أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة.

كما أضاف أن واجب الدولة تجاه حقوق الإنسان هو الاعتراف بها وحمايتها واحترامها وضمان تطبيقها فهي ملزمة بتوفير حقوق الإنسان مثل التعليم والصحة والقضاء على العشوائيات وتوفير الحياة الكريمة والكثير من الواجبات الأخرى.

وتطرق الدكتور حاتم العبد، كذلك إلى حق هام من حقوق الإنسان ألا وهو حق الترشح للانتخابات وحق المشاركة بالإدلاء بالصوت طالما تتوافر الشروط المتطلبة لذلك وأكد أنه واجب قومي.



عقب انتهاء الندوة تم فتح باب المناقشة أمام الطلاب الحاضرين حيث أجاب د حاتم العبد، على كافة استفساراتهم.

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