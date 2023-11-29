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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: حماس سلمت الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم ضمن الدفعة السادسة للصليب الأحمر

الرهائن - أرشيفية
الرهائن - أرشيفية

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن حركة حماس الفلسطينية نقلت مجموعة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم ضمن الدفعة السادسة من اتفاق الرهائن إلى الصليب الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوي، إنه هناك إمكانية لتمديد وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية مقابل عودة المزيد من الرهائن، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العبرية.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قال المسؤول الإسرائيلي، إن “إسرائيل بدأت بتنفيذ الاتفاق فيما يتعلق بجميع النساء والأطفال.. ما مجموعه حوالي 100 شخص.. وبعد مرحلة اليوم، سيبقى 27 امرأة وطفلا آخر.. لن ننساهم ونحن نناقش قضايا أخرى. نحن بحاجة إلى التركيز على الاتفاق الأصلي”.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، أفادت اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر أمنية مصرية، بأن المفاوضات تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن يتم تمديد الهدنة لمدة يومين آخرين.

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