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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يستقبل مدير مشروع منح الجامعات الحكومية بمؤسسة أميدايست

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

استقبل صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩ نوفمبر الجارى الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الدكتورة كوينسى درمودى ممثلى مؤسسة أميدايست ومدير مشروع منح الجامعات الحكومية بمؤسسة أميدايست "Amideast" لخدمات التعليم والتدريب .

وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم ورعاية الطلاب وخصوصا  ذوى الاعاقة والعمل على إتاحة العملية التعليمية للطلاب ودمجهم في المجتمع لتحقيق مجتمع جامعی دامج بلا حواجز على ضوء قانون الإعاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠

 

بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، د.دينا محسن نائب مدير برنامج المنح الحكومية والمسؤول عن تنفيذ برنامج الإعاقة في ٢٠ جامعة حكومية، إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، ا.ريهام العطيفى مدير عام إدارة شؤون التعليم والطلاب.

حيث أكد الدكتور محمد ضياء  إلى أن الطلاب ذوي الإعاقة لهم كافة الدعم من إدارة الجامعة، موضحًا أنهم يتمتعون بقدرات وإبداعات وطاقات إيجابية في العديد من المجالات، مثّمناً دور مؤسسات المجتمع المدني وجهودها مع الجامعة.

كما دعا إلى ضرورة تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب إعاقته مما يجعله مطلوبًا بالفعل بسوق العمل.

وأوضحت الدكتور كوينسي ديرمودي دور
مؤسسة أميدإيست والتى تهدف للارتقاء بأهداف التنمية فى المنظمات والهيئات الحكومية، والجهات الدولية التنموية المانحة في تصميم وتنفيذ البرامج التي تعزز المؤسسات في جميع أنحاء مصر، مشيرة أنه سوف يتم تأهيل الطلاب لسوق العمل وتطويرهم، لكي يكونوا مساوين للطلاب الآخرين، كذلك إتاحة البرامج والأبنية الخاصة بهم، إلى جانب التسهيلات المناسبة لكي يستطيعوا تحصيل دراستهم الجامعية بشكل جيد.

كذلك الدور الذي يتمثل لقطاع المدن الجامعية بشكل خاص  في توفير كافة سبل الإعاشة والإقامة الفندقية المتميزة  للطلاب والطالبات المنتسبين الي المنح .ورعايتهم رعاية مثالية متكاملة الجوانب


وقد طلبت سيادتها مد البروتوكول المبرم بين مؤسسة اميد ايست ومركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة الذي ترأسه دكتور رنا الهلالي الأستاذ بكلية الطب   لعام اخر لمزيد من الخدمات لأبنائنا الطلاب ذوي الإعاقة.

وأعربت دينا محسن نائب مدير برنامج المنح الحكومية والمسؤول عن تنفيذ برنامج الإعاقة عن تقديرها  لدور مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس الفعال  الذي يعد أول مركز من خمسة مراكز تم افتتاحها على مستوى الجامعات المصرية،

جدير بالذكر أن مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة يسعى إلى دعم وتعزيز التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة والتي تشمل توفير مترجمي لغة إشارة داخل المحاضرات أو أي فاعلية داخل الجامعة، توفير مرافقين، توفير تسهيلات الفصل الدراسي لضمان الحصول على تجربة المحاضرة كاملة والوصول إلى الحد الأقصى للاستفادة مثل منح الطالب أماكن يستطيع الرؤية فيها بشكل مناسب، مرافق لتدوين الملاحظات وأخرى حسب الاحتياج المختلف لكل طالب، توفير النصوص البديلة كطباعة المواد بطريقة برايل، بالإضافة إلى تيسير الامتحانات كتوفير وقت إضافي، تحويل الامتحان إلى الكتروني، لجان خاصة وأخرى بما يتناسب مع كل طالب وبالتنسيق مع أستاذ المادة، إلى جانب تقديم التدريبات المختلفة للموظفين، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب للتوعية عن الإعاقة، تقديم ورش عمل مختلفة لجميع الطلاب، دعم إدارة الجامعة والموظفين والطلاب لتفعيل عمليات الدمج المطلوبة وإزالة الحواجز التي تحد من دمج الطلاب ذوي الإعاقة.

أهداف التنمية المستدامة الجامعات الحكومية الدكتورة شهيرة سمير الدكتور محمد ضياء جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس علاقات الدولية

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