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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تكشف نظام امتحانات الفصل الدراسى الأول

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن نظام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 .

وقال الدكتور محمد سامح ، إن اجتماع مجلس الكلية قرر أن تكون جميع الامتحانات هذا العام بالنظام المقالى لجميع المراحل الدراسية وجميع الأقسام الثلاثة .

 

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 كما ناقش مجلس جامعة القاهرة، الاستعدادات المُبكرة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، والالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة.

وأشار إلى مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز، مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان.

وأكد على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.

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