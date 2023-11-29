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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جوائز مالية قيمة… مسابقة في البحوث الاجتماعية برعاية شباب جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم رعاية الشباب بجامعة القاهرة الدولية،  مسابقة في البحوث الاجتماعية حول المشروعات القومية (أهميتها – النتائج المتوقعة – ما تم إنجازه على أرض الواقع)، بالتزامن مع بدء العام الدراسي بجامعة القاهرة الدولية لعام 2023-2024.

وذلك في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعها لتطوير الوعي الوطني وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

 مجالات المسابقة 

التصوير الفوتوغرافي

كتابة المقال 

كتابة بحث

 

  شروط المسابقة 

أن يدون على الأعمال المقدمة اسم الطالب والبرنامج الدراسي بالجامعة 

أن يتم استقبال الأعمال المشاركة في المسابقة حتى 4 ديسمبر 2023 

إعلان النتائج بعد فحصها من لجنة متخصصة من أساتذة جامعة القاهرة يوم 5 ديسمبر 2023.

جوائز المسابقة 


المركز الأول : 3000 جنيه مصري

المركز الثاني : 2000 جنيه

المركز الثالث : 1000 جنيه

 

وكان قد أوضح  الدكتور محمد الخشت، إن الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي يتم تنظيمها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل واقتحام عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.

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