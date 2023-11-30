إطلالة كلاسيكية .. بوسي تستعرض رشاقتها | شاهد

نشرت الفنانة بوسي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت بوسي، مرتديه بنطال جينز مع توب باللون الأبيض، وجاكيت كلاسيكي باللون البرتقالي الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت بوسي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت بوسي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور بوسي