فوائد خارقة لتناول الفراولة | تعرف عليها

الفراولة (الفريز) هى الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين تتميز برائحتها المميزة وطعمها اللذيذ، تدخل فى كثير من وصفات الحلويات، تشتهر بأنها أحد أهم الفواكه التى تسبب الحساسية خاصة للأطفال، وفى السطور التالية نقدم لك فوائد الفراولة لصحتك وصحة أولادك.

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الفراولة الصحية والجمالية..

1-مبيض طبيعي للأسنان

تحتوى الفراولة على أحماض عضوية تعمل على تبييض الأسنان عن طريق إزالة الجير المتراكم حولها عند تناولها، فيمكنك استخدامها بدلا من المبيضات الصناعية والتى تتكون من مواد كيميائية تضر أكثر مما تنفع على عكس الفراولة التى تعمل على تقوية اللثة وتعالج التهابات الفم.

2- مضادة للأكسدة

تتكون الفراولة من عدد كبير من العناصر المضادة للأكسدة، والذى يجعلها الفاكهة الأكثر فائدة للوقاية من الأمراض الخطيرة وأهمها مرض السرطان، وأمراض القلب، كما تقاوم ظهور علامات الشيخوخة.

3- تقوية العظام

تتوفر عناصر غذائية كثيرة فى الفراولة مثل الماغنسيوم، البوتاسيوم، والمنغنيز يساعد على تقوية العظام، وتساهم فى تكوين بناء عظمى قوى خاصة للأطفال.

4- مفيدة لمرضى السكر

احتواء الفراولة على (5% سكر) وهى نسبة قليلة يجعلها الفاكهة المثالية لمرضى السكر، أيضا الفراولة غنية بمادة (الكيرسيتين) التى تقاوم أعراض مرض السكر، ومن أهمها إصابة شبكية العين، وإصابة الكلى.

5- تعزز صحة العين

من أهم فوائد الفراولة هو منع إصابة الإنسان بمرض إعتام عدسة العين، وتساعد أيضا على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية عند التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة حيث يعمل فيتامين C الذى تحتوي عليه الفراولة على حماية العين من الأشعة الضارة كما يعمل على تعزيز قرنية العين والشبكية وتقويتهما.

6- مقاومة التجاعيد

إنّ غنى الفراولة بالفيتامين C يجعلها غنية بمادة (الكولاجين) التى يفقدها الجلد تدريجيا مع تقدم العمر، فهو يساعد على تحسين مرونة الجلد والحفاظ على شباب ونضارة البشرة.

7- حماية الكلى

الفراولة مدر جيد للبول لذلك يساعد تناول كوب عصير من الفراولة على حماية الكلى من تكون الحصوات.

8- معالجة الإسهال

تعالج مادة (التانين الموجودة فى الفراولة حالات الإسهال لأنها مادة قابضة، كما أن مادة الكيرسيتين مادة فعاله مضادة للفيروسات والتى تعتبر المسبّب الرئيسي لحدوث الإسهال.

9- تنظم ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم المتوفر فى ثمار الفراولة على ضبط ضغط الدم، فهى علاج مثالي لخفض ارتفاع ضغط الدم كما أنها تعتبر من أشهر الفواكة إفادة لصحة القلب.

10- مفيدة فى أنظمة الريجيم

السعرات الحراية القليلة المتواجدة فى الفراولة تجعلها من أكثر الفواكة المستخدمة فى أنظمة الريجيم لأنها تساعد على الأحتفاظ بوزن صحى ومثالى.