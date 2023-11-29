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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البامية والفسيخ والبصارة والعيش الشمسي .. أكلات فرعونية قديمة |شاهد

البامية والفسيخ والبصارة
البامية والفسيخ والبصارة أكلات فرعونية

أطعمة مصرية فرعونية قديمة مازلنا نأكلها حتى يومنا هذا.. فمازال الفسيخ في شم النسيم وهو عادة فرعونية قديمة البصارة.. والعيش الشمسي.. عيش الصعيد.. والعدس في الشتاء.. وكما أن البامية اتضح أنها أكلة فرعونية قديمة، بالإضافة إلى بعض الفواكه واللحوم والأسماك .

١-الفسيخ 

ومن الأكلات المصرية القديمة التي ما زالت موجودة حتى الآن، السمك المخلل البوري الذى ما زال المصرى يتناوله عند الاحتفال بعيد شم النسيم.


٢- البصارة

أبدع المصرى القديم في تحضير طبق البصارة، الذى يتكون من البقوليات، وتعتبر من الوجبات المعروفة حتى وقتنا هذا وما زال الكثير يتناولونها .


٣- عيش الشمسي

عرف المصري القديم طريقة تحويل القمح إلى خبز من خلال الحصول على الحبوب وتحويلها إلى دقيق، و عجين بالماء والخميرة داخل الفرن، والتي كان يتناولها مع الأطعمة المختلفة، ويعتقد أن المصري القديم كان يخلط العجين بالملح والتوابل والحليب وكذلك البيض، كما ابتكر أنواع  مختلفة من الخبز مثل العيش الشمسي الذي ما زال منتشرًا حتى الآن في محافظات الصعيد.

٤-العدس في الشتاء

يعتبر العدس من الوجبات الفرعونية المعروفة حتى وقتنا هذا، ويحرصون على تناوله في أيام الشتاء للشعور بالدفء والشبع.

الفسيخ أطعمة مصرية فرعونية قديمة العيش الشمسي العدس

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