نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان أحمد الخليلي

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي الفنان أحمد الخليلى الذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء.

ونشرت النقابة بيانا نعت فيه الفنان الراحل من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه: تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان أحمد الخليلي الذي توفي أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان: تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

نبذة عن الفنان الراحل

يشار إلى أن أحمد محمود الخليلي، ممثل مصري، قام بالاشتراك في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: مسلسل وكالة عطية عام 2009، ومسلسل زهرة برية عام 2009.