وزير الخارجية السعودي: الفلسطينيون لهم الحق في العيش على أرضهم بكرامة وأمن

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عبد الله، إنّه يجب البدء الفوري في التعاطي مع جذور الأزمة الفلسطينية، ووقف الحصار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية ووقف القتال.

وأضاف "بن فرحان"، في كلمته باللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف إطلاق النار في غزة على هامش اجتماع مجلس الأمن، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الفلسطينيين لا يريدون مغادرة أراضيهم، ولا نشجعهم أو نجبرهم على الرحيل.

أن يعيشوا بكرامة

وتابع وزير الخارجية السعودي، أنه لن نفعل هذا لخدمة البعض، والفلسطينيون لهم الحق في أرضهم وأن يعيشوا بكرامة وأمن في أرضهم وهذا ما سنعمل من أجل تحقيقه.