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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي بحماس: لا تبادل للأسرى الإسرائيليين العسكريين لدينا قبل وقف العدوان الصهيوني

ارشيفي
ارشيفي

أكد القيادي بحركة حماس أسامة حمدان أنه لن يتم التحدث بشيء عن تبادل الأسرى "الإسرائيليين" العسكريين لدينا قبل وقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار عن غزة.


وبدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي هجوما حمساويا ضد دولة الاحتلال حيث استطاعت أسر عدد الإسرائيليين وقتل آخرين، الأمر الذي استدعي قوات الاحتلال لشن هجوما عنيفا ضد قطاع غزة استشهد علي اثره أكثر من 16 ألف من أبناء الشعب الفلسطيني بالإضافة علي آلاف الجرحي.

كما  نجحت المساعي المصرية القطرية في الوصول إلي هدنتين تبادل علي أثرها أطراف الصراع عدد من الاسري ولكنها انتهت في تمام السابعة من صباح امس وتم تمديدها ليومين إضافيين أي للساعة السابعة صباح غد الخميس.

 

وتنص الهدنة علي وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة بالإضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد.

كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

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